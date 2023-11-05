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İş yerinde çalıştığını videoyla ispat edemedi, trafik cezalarından kurtulamadı

Antalya'da 15 yıldır motosiklet kullanan adam, iş yerinde çalıştığı ve kullanmadığı güzergahlardan trafik cezası kesildiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Trafik cezalarının kesildiği saatlerde iş yerinde olduğunu vardiya çalışma cetveli ile ispatlayan Yusuf Bakır, görüntülü olarak ispatlayamadığı için mahkemeyi kaybetti. Cezalara itiraz eden Bakır, "İş yerinde çalışıyorum, ceza geleceği saati bilsem, buradayım bu saate geziyorum diye özçekim yapayım da ispat edeyim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 12:16, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 12:16
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İş yerinde çalıştığını videoyla ispat edemedi, trafik cezalarından kurtulamadı

Bir çocuk babası 43 yaşındaki Yusuf Bakır, 15 yıldır motosiklet kullandığını ve trafiğe kasksız çıkmadığını ve kurallara uyduğunu söyledi. Bir zincir market şubesinde çalışan 07 MDZ 53 plakalı motosikletin sahibi Bakar'a ilk ceza, geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde sinyalleri çalışmadığı için markette çalışırken Kepez Hürriyet Caddesi üzerinden geldi. Kısa bir süre sonra ise bu kez ceza kask takmadığı için Lara bölgesinden geldi. Adresine gelen cezalar karşısında büyük şok yaşadığını söyleyen Bakır, soluğu mahkemede aldı. O saatlerde çalıştığını vardiya çalışma cetveli ile ispatlayan Bakır, görüntülü olarak ispatlayamadığı için mahkemeyi kaybetti.

"Kaskım hep kafamdadır, tabiri caizse bir yatağa yanıma almadığım kalıyor"

İş yerinde çalışırken Kepez Hürriyet Caddesi üzerinde sinyalleri olmadığı için ceza yazıldığının altını çizen Bakır, "O saatte iş yerinde olduğumu ispatladım, belge aldım. Şahitlerim de vardı. İtiraz ettim. Bir ay sonra yeniden bir ceza geldi. Bu kez eski Lara Caddesi'nde kask takmadığım için ceza gelmiş. Kaskım hep kafamdadır, tabiri caizse bir yatağa yanıma almadığım kalıyor. Onun haricinde kasksız motosiklete binmem. İkinci ceza 14.47'te yazılmış. O saatte de ben iş yerindeyim. Yine iş yerinde olduğumun belgelerini mahkemeye sundum" dedi.

"Motosikletimi satmayı düşünüyorum"

Bulunmadığı yerlerden ceza yemekten artık bıktığını söyleyen Bakır, "Motosikletimi satmayı düşünüyorum. Ceza yazarken herhangi bir delil sunmuyorlar. Ne kamera ne bir fotoğraf geldi. Ben kendimi ispat edemiyorum. İspat etmek için, çalıştığımı beyan ettim. Vardiyamı gösterdim, bunu dikkate almadılar. Video görüntüsü sunmamı istediler. Motosikletimi başkasına vermedim. Mahkeme sonuçlandı, beyan ettiğim deliller görmezden gelinmiş. Maalesef ceza onaylanmış. Bu çok zoruma gitti. Trafik polisleri ceza yazarken ispatlamak zorunda değil. Resim veya video kaydı yok" diye konuştu.

"Ben her dakika elimde özçekim yapamam"

Cezaları eleştiren Bakır, "Cezaya delillerimle itirazım kabul edilmiyor. Benden video resim isteniyor. Ben her dakika elimde özçekim yapamam, sırtımda GPS cihazıyla gezemem. İş yerinde çalışıyorum. Ceza geleceği saati bilsem, buradayım bu saate geziyorum diye özçekim yapayım da ispat edeyim. Motosikletimle işe gidiyorum ama korkuyorum. Arkamdan ceza gelecek diye çaresiz durumdayım, artık motosikletimi satacağım. Cezayı yazıyorlar resim ve video sunmuyorlar, ben delil sunduğum halde ceza yiyorum" şeklinde konuştu.

İki kez 436 lira ceza geldiğini kaydeden Bakır, bu durumun düzeltilmesini talep etti.

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