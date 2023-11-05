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Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 14:54, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 15:06
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Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şu anda aldığım rakamlara göre alanda 40 bin kişi var. Halkımla beraber bu güzellik bana ayrı bir güzellik veriyor. Burada dükkanlar, mağazalar çalışmaya başladığında, herkes konutlara yerleştiğinde buraların ne kadar güzel olacağını herhalde takdir ediyorsunuz. AK Parti milletimize bir söz vermişti. Demişti ki 'Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'. Aradan geçen 21 yılda hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyiz. Eksiden buralar neydi? Şimdi ne olduğunu görüyorsunuz değil mi?

Artık bu ülkede darbecilerin, cuntacıların borusu ötmüyor. Bu ülkede vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Bu ülkede artık kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Hiç kimse artık 'ne olacak halim' endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Her yerde insanımız aynı duyguyla hayatına sarılıyor. Tek başına bu başarının gururu bile bize yeter. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile çıtayı yukarı çıkarıyoruz.

"Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız"

Dünyada olup biteni görüyorsunuz. Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Suriye ve Irak sınırlarımızın, bu ülkede kardeşlerimizin güvende kalmasını biz sağlayacağız. Balkanlar'da, Kafkaslar'da huzur ve güveni biz temin edeceğiz. Dostlarımızın ve kardeşlerimizin olduğu yerde beklenen biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'deki katliamın durdurulması bizim boynumuzun borcudur. Katillerin yakasına yapışmak bizim insani vazifemizdir. Şundan emin olun, Gazze'de yaşananlar konusunda görünenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız. Elbette üzerimize düşeni yaparken ayaklarımızı yerden kesmiyoruz. Dünyadaki tüm mazlumların haklarını koruyacak inisiyafiler geliştirdik. Kimi alanlarda 3-5 yıllık, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projeleri tamamladığımızda Türkiye başka bir yere gelecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı

Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal kime bay bay dedi. Edirne'deki terörist başına, Kavala'ya dedi. Kongreyi kazanan zat da aynı isimlere selam verdi, Demirtaş'a selam verdi Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin.

Yerel seçimlere Rize olarak hazır mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz?

Biz hep eserlerimiz ve hizmetlerimizle karşınıza çıktık. Şimdi Derepazarı'nda lojistik merkezini inşa ediyoruz. Bitince tüm ihtiyaçların karşılanmasını oradan sağlayacağız. 21 yılda 66 milyar lira tutarında Rize'ye kamu yatırımı yaptık. Ana muhalefetin yavrularının burada hizmeti var mı? Benim vatandaşım gerekeni sandıkta yapar. Eğitimde yaklaşık 6 bin kapasiyeli yurt binaları açtık. Bütün öğretim üyelerinin lojmanlarını yaptık. Sağlıkta 29 tesisi açarak hizmete sunduk. Şehir hastanesinin ihale süreci devam ediyor. TOKİ aracılığıyla konutları hak sahiplerine teslim ettik. Güneysu Millet Bahçesi'ni tamamladık. Ulaştırmada 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 191 kilometreye çıkardık. Denizin üzerine inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımızı şehrimize kazandırdık. Tarım ve ormanda toplam 98 tesis inşa ettik. Çiftçilerimize 9 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Enerjide birçok ilçeye doğalgaz arzını sağladık. Bunlarla kalmıyoruz. Bugünkü açılışta tamamlanana yatırımları hizmete açıyoruz.

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