Galatasaray'dan Süper Kupa hamlesi
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmaması yönündeki önergeyi kabul etmesinin ardından, Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmasına ilişkin divan üyelerinden gelen talep doğrultusunda yarın düzenlenecek divan kurulu toplantısında konunun müzakereye açılacağı kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 15:56, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 15:57
Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 13.30'da başlayacak toplantının basına kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.
TÜRKİYE'DE OYNANMASI İÇİN MÜZAKEREYE AÇILACAK
Toplantıda, TFF Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmasına ilişkin kulüp tarafından gerekli girişimlerin yapılması hususunun, divan üyelerinden gelen yazılı talep doğrultusunda müzakereye açılacağı belirtildi.
Divan kurulunda ayrıca kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verileceği aktarıldı.