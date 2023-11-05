Galatasaray'dan Süper Kupa hamlesi

Divan kurulunda ayrıca kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verileceği aktarıldı.

Toplantıda, TFF Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmasına ilişkin kulüp tarafından gerekli girişimlerin yapılması hususunun, divan üyelerinden gelen yazılı talep doğrultusunda müzakereye açılacağı belirtildi.

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