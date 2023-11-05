Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ünlü olan, ''kara para aklamak'' ile suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. Dilan Polat'ın cezaevine girdiği sırada ağladığı görüldü. 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 16:25, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 16:28
Polis ekipleri eşliğinde minibüsten indirilen Dilan Polat'ın gözyaşları içinde cezaevine girdiği görüldü.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.