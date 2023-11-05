Ağaca yıldırım düştü; altındaki minibüs küle döndü

Kentte dün akşam etkili olan yağış sırasında Vatan Mahallesi'ndeki 9246 Sokak'taki bir ağaca yıldırım isabet etti.

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