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1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı, İdari Yargı Hakim Yardımcılığı ve Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığına İlişkin Sınav ilanı yayınlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 17:16, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 17:27
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1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı, İdari Yargı Hakim Yardımcılığı ve Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığına İlişkin Sınav ilanı yayınlandı.

Adalet Bakanı Yımaz Tunç X sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

Yargıda Hakim ve Savcı Yardımcılığı dönemini başlatıyor, adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz.

800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı
100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı
100 idari yargı hakim yardımcısı
olmak üzere toplam 10000 hakim ve savcı yardımcısı alımı ile ilgili sınav ilanını yayımladık.

ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.

Sınavı kazananlar, Hakim ve Savcılık mesleğine kabulleri öncesinde 2 yıl süren adaylık yerine, 3 yıl Hakim ve Savcı Yardımcısı olarak (1 yılı Adalet Akademisinde eğitim ve ara sınavlar, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında notlar alarak usta çırak ilişkisi içinde)
çalışacaklar ve kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde çıkacaklar. Hayırlı olsun.

Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı, İdari Yargı Hakim Yardımcılığı ve Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığına İlişkin Sınav İlanı İçin TIKLAYINIZ.

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