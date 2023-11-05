Elazığ'da Kırklar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan 10 katlı bir binada, 11 yaşındaki E.K.'nin içerisinde olduğu asansör, 3. kattan zemine çakıldı.

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