Asansör 3. kattan zemine çakıldı
Elazığ'da 11 yaşındaki çocuğun içinde olduğu asansör, 3. kattan zemine düştü. Yaralanan çocuk hastanede tedaviye alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 17:47, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 17:48
Elazığ'da Kırklar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan 10 katlı bir binada, 11 yaşındaki E.K.'nin içerisinde olduğu asansör, 3. kattan zemine çakıldı.
Düşmenin etkisiyle çocuk yaralanırken, bağırış seslerini duyan bina sakinleri, çocuğu güvenli bölgeye alarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
E.K., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.