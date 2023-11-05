Financial Times ve Bloomberg CHP'deki değişimi yazdı

ABD merkezli Bloomberg yayın kuruluşu ise "Türkiye'nin muhalefet partisi Özgür Özel'i CHP'nin lideri olarak seçti" başlığını kullandı.

Dünyanın saygın ekonomi ve iş dünyası gazetelerinden Londra merkezli Financial Times gelişmeyi "Türkiye'nin muhalefeti seçim yenilgisinin ardından uzun süredir görevde olan lideri yerinden etti" başlığıyla duyurdu.

Anamuhalefetteki bu değişim dünya medyasının gündeminde kendine yer buldu. Bloomoberg ve Financial Times Türkiye'nin ana gündemi haline gelen haberi okurlarına duyurdu.

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