Kurdeleyi erken kesti, Erdoğan'ın tepkisi yüzleri güldürdü

Memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki lider değişimine ilişkin ilk yorumunu yaptı. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in de teröristlere selam söylediğini aktaran Erdoğan, "Al birini, vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. "Gazze'de tüm dünyanın gözünün önünde işlenen katliamların durdurulması bizim boynumuzun borcudur." diyen Erdoğan, katliamı gerçekleştirenlerin yüzüne suçlarını haykırmanın, tarihe karşı bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Rize Toplu Açılış Töreni https://t.co/yWvpIdCTNZ Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 5, 2023

"NİYE BU KADAR ACELE ETTİN?"

Açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından kurdele kesme merasimine katılan Erdoğan'ın kurdeleyi erken kesen küçük bir kız çocuğuna verdiği tepki yüzleri güldürdü. Erdoğan, küçük kıza dönüp "Ya Allah. Dur da bir dur, niye bu kadar acele ettin" dedi.