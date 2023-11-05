Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Google doları yine 24 TL'ye düşürdü
Google doları yine 24 TL'ye düşürdü
MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuştur
MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuştur
Cevdet Yılmaz:2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız
Cevdet Yılmaz:2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız
Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Güncelleme ihtiyacı doğdu
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Turistler artık Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Bakan Bolat: Otomotivde normalleşme artarak devam edecek
Terastan atlayarak çocuğun ölümüne neden olan keçinin sahibine ceza
Terastan atlayarak çocuğun ölümüne neden olan keçinin sahibine ceza
Nişandan dönerken sele kapıldılar: 2 ölü, 2 kayıp
Nişandan dönerken sele kapıldılar: 2 ölü, 2 kayıp
AA kameramanı, Gazze'deki saldırılarda 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti
AA kameramanı, Gazze'deki saldırılarda 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti
Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı sadaka yerine geçer
Diyanet: Belli şartlar sağlandığında organ bağışı sadaka yerine geçer
Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor
Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor
CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
Blinken Türkiye'ye geliyor
Blinken Türkiye'ye geliyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e cevap: Keşke yüzüme söyleseydin
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e cevap: Keşke yüzüme söyleseydin
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Kayseri'de, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 20:57, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 20:58
Yazdır
Kayseri'de 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda; hükümlünün Kocasinan ilçesindeki adreste saklandığı belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber