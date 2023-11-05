Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu.

Siyah beyazlılar devreye Cenk Tosun'un 45+2'de attığı golle 1-0 önde girdi.

Devre arasında Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ?", "Türkiye Fiyasko Federasyonu ?" ifadelerini paylaştı.

Kulüp bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaptı ve Antalyaspor ceza sahası içinde Salih Uçan'a yapılan müdahalede penaltı verilmesi gerektiği savunuldu.

Beşiktaş'ın paylaşımında, "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri yer aldı.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçta ilk yarının son anlarında 45+2'de Cenk Tosun Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor, 11 dakikada 3 gol kaydetti. 46. dakikada Saric, 50. ve 57. dakikalarda Jehezkel, skoru 3-1'e getirdi.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 15'e yükseltti, Beşiktaş ise 19 puanda kaldı