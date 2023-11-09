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DYK görevlerine ödenen 2 saat ek ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yönetim görevini yürütmek üzere görevlendirilen eğitim kurumu yöneticilerine, bu görevlerine bağlı olarak ödenen 2 saat ek ders ücretinin %100 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine şekilde işlem yapılacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 00:10, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 10:18
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DYK görevlerine ödenen 2 saat ek ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir mi?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati basına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirmek Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." denilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 88407887 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla, cumartesi ve pazar günlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yönetim görevini yürütmek üzere görevlendirilen eğitim kurumu yöneticilerinden birine, fiilen yürüttüğü bu yönetim görevine bağlı olarak ödenen 2 saat ek ders ücretinin %100 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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