Kasım ayı içerisinde ek sorumluluk sınavları yapılacak

Üniversitelere yerleşmiş ve geçici kayıtlarını yaptırmış olan söz konusu öğrencilerin bu sınavlara girerek başarılı olmaları halinde geçici kayıtlı bulundukları üniversitelere 29.12.2023 tarihine kadar diplomalarını ibraz etme imkanı sağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen öğrencilere yönelik ek sorumluluk sınavları; ilgililere ivedilikle duyurularak, sorumlu oldukları tüm dersleri kapsayacak şekilde Kasım ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Ahmet KANDEMİR