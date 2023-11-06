6 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Karadeniz Teknik Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni"ne katılacak, Valiliğe ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, DSİ Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Sivil Toplum Buluşması" etkinliğine iştirak edecek.(Trabzon/11.00/13.00/13.30/16.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AÇEV Gaziantep Nurdağı Çocuk ve Aile Merkezi'nin açılış törenine katılacak, kadın girişimcilerle buluşacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Gaziantep Aile Akademisi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam, Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezini ziyaret edecek.(Gaziantep/11.00-17.15)EKONOMİ FİNANS1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.(Ankara/10.30)2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek.(Ankara)DÜNYA DİPLOMASİ1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Kudüs/Gazze/Kahire)GÜNCEL1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programına katılacak.(İstanbul/09.30)SPOR1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası; Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor ve Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.(Kayseri/Gaziantep/20.00)2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Ümraniyespor-Tuzlaspor karşılaşmasıyla sona erecek.(İstanbul/20.00)3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliaga Petkimspor müsabakasıyla sona erecek.(Denizli/19.00)4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker, kadın futbolu altyapısına yönelik ortak projenin tanıtımıyla ilgili Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/10.30)5- TFF 3. Lig'de 9. hafta, 2. Grup'ta yapılacak 1 müsabakayla sona erecek.6- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftası 1 maçla tamamlanacak.