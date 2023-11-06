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İsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca ölümcül saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeyi gece boyunca bombalaması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 07:22, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 07:33
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İsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca ölümcül saldırılarını sürdürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesinde Mişmiş Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, 10 kişinin ölümüne çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Han Yunus'taki el-Muhafaza caddesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında biri çocuk iki kişi öldü bazı vatandaşlar yaralandı. Evin enkazı altında henüz kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları topçu atışlarının eşliğinde Şatı Mülteci Kampı'na ve Şifa Hastanesi çevresine şiddetli saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Deyr Belah, el-Beric ve el-Megazi mülteci kamplarına da düzenlenen saldırılarda, ölü ve yaralı en az 10 kişinin olduğu ifade edildi.

Gazze'den gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansına göre, Mısır sınırında bulunan Rafah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Ebu Ulvan Ailesi'nin evine düzenlenen hava saldırısı sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Acarime caddesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırı sonucunda ölen 3 kişinin cenazesi ve çok sayıda yaralı Endonezya Hastanesi'ne getirildi.

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