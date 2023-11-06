CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

Ankara Spor Salonu'ndaki CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta süren oy verme işlemi tamamlandı.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, "(Kemal Kılıçdaroğlu ile) Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde, partimize yakışır bir şekilde yapacağız." dedi.

Özel, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oyunu kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özel, CHP'de bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleninin yaşandığını söyledi.

Bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Özel, "Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya, hem de Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki CHP var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var." ifadelerini kullandı.

Özel, "Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde, partimize yakışır bir şekilde yapacağız." yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin." dedi.

4 Kasım'da "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla başlayan ve genel başkan değişimiyle bir devri kapatan CHP 38. Olağan Kurultayı, 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) belirlenmesi için devam ediyor. Oy verme işlemi bitti, oylar sayılıyor,

CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da, "İçindeki karabasanı anlıyorum, CHP'den endişe etmeye devam etsin" yanıtı verdi.

Özel'in A Takımı'nda kimler var?

Parti Meclisi (PM) listesinde 380, YDK'da 98 kişi varken Bilim, Kültür ve Sanat Platformu listesinde 12 kişi yer alıyor. Oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından 6 Kasım'a bağlanan gece saat 01.40'ta başlayan, PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemi sona erdi.

Seçimlerde 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullandı. Oyların sayım işlemine geçildi.

Özgür Özel'in listesinde kimler var?

Özgür Özel'in 8 kişilik Bilim, Kültür ve Sanat Platformu için gösterdiği 12 kişilik anahtar liste belli oldu. 60 Parti Meclisi üyesinin 8'i Bilim, Kültür ve Sanat Platformu üyelerinden oluşuyor.

İşte Özgür Özel'in anahtar listesi...

Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalım Halıcı, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Hüseyin Can Güner, Bedirhan Berk Doğru, Berker Esen, Cem Aydın, Umut Dikili, Uğurcan İrak, Ahmet Hakan Uyanık, Ali Abbas Ertürk, Ali Haydar Fırat, Vahap Tuncer, Hüseyin Yaşar, Erkan Aydın, Haşim Öztürk, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Dursun Bulut, Erdal Aksünger, Ertan Akbaba, Mahir Yüksel, Murat Sönmez, Turgay Özcan, Hikmet Erbilgin, Cenk Erdöl, Necati Yağcı, Alkım Denizaslani, Erhan Adem, Ecevit Keleş, Ahmet Kaya, Bora Terzi, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Yalçın Görgöz, Dilşat Korkulu, Sinan Adıyaman, Tahsin Tarhan, İsmail Atakan, Ünver Ozan, Işık Baki Aydöner, Murat Kubilay, Gamze Taşcıer, Gizem Coşkun, Melisa Uğraş, Canan Taşer, Aysu Bahar Gülbek, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Şengül Yeşildal, Şaziye Öztürk, Erbil Aydınlık, Pınar Uzun Okakın, Altınay Görmüş, Hacer Taş Gültepe, Zeliha Aksaz, Şahbaz Burcu Düzen, Nazan Güneysu, Fatma Köse, Şadi Özdemir