Büyükkılıç'a İç Anadolu'nun en başarılı belediye başkanı ödülü

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel yönetimlerin, belediyelerin faaliyet, proje ve hedeflerini konu edinen Kent ve Başkan Dergisi tarafından ödüle layık görüldü.Kent ve Başkan Dergisi'nin düzenlediği tüm Türkiye ve tüm belediyeleri kapsayan online oylama neticesinde Büyükkılıç'a, İç Anadolu Bölgesi'nin En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü takdim edildi.

Büyükkılıç'tan TİGAD Başkanı Geçgel'e teşekkür

Öte yandan Başkan Büyükkılıç yönetimde Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri ekibinin 6 Şubat deprem felaketi sonrası bölgede yaptığı çalışmalar takdir toplarken, Büyükkılıç'a 6 Şubat deprem felaketinde yaptığı çalışmalardan dolayı da teşekkür plaketi verildi. Bir otelde düzenlenen Kent ve Başkan Ödülleri 2023 Ödül Töreni'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TİGAD Başkanı Okan Geçgel, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, metropol şehirler ve Türkiye'nin diğer il, ilçelerinden belediye başkanları, davetliler ve basın mensupları katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kent ve Başkan Dergisi ekibini tebrik ederek, "Okan Beyi ve ekibini tebrik ediyorum, Kayseri'mizin kadim kent olarak böyle güzelliklerle anılmasına vesile olduğu için. Ödül alan değerli başkanlarımızı Kayseri'mizde görmekten onur duyduğumuzu paylaşıyorum. Ödüllerin verilmesinde jüri görevi gören dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Kayseri'nin deprem sürecinde sergilediği birlik ve beraberliğe değinen Başkan Büyükkılıç; "Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Kayseri'mizde gerek deprem döneminde gerekse diğer süreçlerde hakikaten hayırseverliği ile bilinen Kayseri'mizin güzel insanlarının fedakarlığını burada paylaşmaktan da ayrıca onur duyuyorum. Belediyeciliği bilen, bu işin duayeni olmuş, ödüller kazanmış dostlarımızı aramızda görüyorum. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyor, hayırlı geceler diliyorum" şeklinde konuştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında 6 Şubat depremlerinin hemen ardından bölgede yaşananlardan söz ederek, "Tarihsel sürece baktığımızda belki de en zor zamanda belediye başkanlığı yaptınız. Pandemi ile uğraştınız, arkasından bir deprem yaşadık. Bu 5 yıl bu belediye başkanlığı dönemindeki arkadaşlarımız için zorlu bir dönemdi. Milletin en çok ihtiyaç duyduğu dönemde büyük bir mücadele verildi. Özellikle depremde belediyelerimizin Türkiye'nin her yerinden deprem bölgelerine gelmelerine şahit oldum ve çok büyük gurur duydum" diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise organizasyonun teması olan deprem konusu üzerinde durarak, "Deprem olur olmaz Sayın Kayseri Valimiz koordinatör vali olarak tayin oldu bir daha valimizi aylarca şehrimizde göremedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız adeta şehrin bir parçası gibi sürekli olarak deprem bölgesindeydi. Bütün ilçe belediye başkanlarımız tüm imkanları seferber ederek o bölgedeki vatandaşlarımızın imdadına koştu. Ülke olarak kenetlenip çok şükür bu yaraları en kısa zamanda sarmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kent ve Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel de ödül töreninde Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusunu yaşarken, 8 ay önceki depremin büyük üzüntüsünü de beraberinde yaşadıklarını kaydederek, "Ödül alan tüm başkanlarımızı tebrik ediyorum. Ödül törenimizde bir başlık açtık, deprem başlığı. Depremde Türkiye kenetlendi, bir olduk ve depremde öne çıkan bazı isimlere bu gecede teşekkürlerimizi sunacağız" ifadelerinde bulundu.

Sinevizyon gösterimi yapılan törende Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım filmi de izletilirken konuşmaların ardından ödül takdimine geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, 6 Şubat deprem felaketinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi ve İç Anadolu Bölgesi'nin En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü takdim edildi.

Tören sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.