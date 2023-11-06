İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 08:52, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 10:08
E.G. yönetimindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Ç.D. idaresindeki 34 RY 8935 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolundaki Kangal Köpek Çiftliği önünde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada E.G'nin aracında bulunan A.G. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile İ.G. ve S.D. yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.