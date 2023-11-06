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Engin ve Dilan Polat çiftiyle ilgili soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye getirilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 16:34, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 16:34
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Operasyon kapsamında, dün 12 şüphelinin sevk edildiği hakimlikçe tutuklanması, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından bugün de 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler U.A, G.B, İ.B, K.D.Ö. ile M.Ö. adliyeye sevk edilirken 1 zanlı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkça ifadesi alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği şüphelilerden M.Ö'nün "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek",

"suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Şüpheli U.A. ise "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanması kararlaştırıldı.

Hakimlik, G.B, İ.B ile K.D.Ö'nün ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti.

- Operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.

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