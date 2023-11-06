'Sazan sarmalı' ve 'şantaj' operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yaklaşık bir ayda çok sayıda vatandaşın "sazan sarmalı" ve "şantaj" yöntemiyle 15 milyon lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenen 18 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İkametlerde, 62 banka kartı, 80 bin lira, 25 telefon, dizüstü bilgisayar ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.