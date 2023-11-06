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Altının kilogram fiyatı 1,8 milyon liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 800 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 16:57, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 17:02
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Altının kilogram fiyatı 1,8 milyon liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 796 bin lira, en yüksek 1 milyon 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 800 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 868 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 381 milyon 574 bin 781,18 lira, işlem miktarı ise 4.076,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 603 milyon 30 bin 547,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras KIymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.868.000,001.990,00
En Düşük1.796.000,001.965,50
En Yüksek1.900.000,002.021,10
Kapanış1.800.000,001.965,50
Ağırlıklı Ortalama1.812.129,661.985,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.381.574.781,18
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.076,82
Toplam İşlem Adedi143

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