Memur, sigortalılık süresi için askerlik süresini borçlanmalı mı?

Soru : 1977 yılında 18 ay askerlik yaptım. 05.06 2000 tarihinde uzman çavuş olarak göreve başladım. 12 yıl hizmet yaptıktan sonra ayrıldım belediye memur olarak tekrar işe girdim memur olarak. Sigortalık sürem şu an 23 yıl 6 ay. Kalan sigotalılık sürem 1 yıl 6 ay. 18 ay Askerliğimi borçlanmayı ödersem emekli hakkını kazanıyor muyum. Ve Aylıklı olarak ne zaman emekli olurum.



Detaylar/Değerlendirmeler:

Sigortalılık başlangıç tarihinin, memur emekliliğini etkisi bulunmaz. Emekli olacağı tarihteki toplam hizmet süresi aranır. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa çalışma hayatına başlamış kişilerden memur olanlar için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları + 25 yıl hizmetlerinin olması, emeklilik hakkını kazandırmaktadır.

Askerlik süresini borçlanmak sigortalılık süresini mi tamamlar, yoksa toplam hizmeti mi tamamlar?

Askerlik süresini borçlanmak memur için toplam 25 yıl hizmet toplamını daha erken tamamlamayı sağlar. Sigortalılık süresi hesabı yapılmaz. Ancak, belirttiğimiz gibi 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlamış erkek memurlar için emeklilik şartları arasında 60 yaşını doldurmaları da yer almaktadır. Dolayısıyla 25 yıl toplam hizmet (işçi, memur, borçlanılan süre vb. toplamım) + 60 yaşın dolumu = Emeklilik Kazanımı demektir.

Askerliğini borçlanıp 25 yılını tamamlayan hemen emekli olabilir mi?

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluğa başlamış olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulandığından, bu Kanuna göre askerlik borçlanmasının hizmet olarak geçerli kabul edilebilmesi için borçlanma yapılan tarihten itibaren en az 6 ay fiili olarak görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

1977 yılında geçen askerlik süresini borçlanmak EYT kapsamına dahil etmez:

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış (işçi, esnaf veya memur olarak), yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı, dolayısıyla da 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmış bir süre olmayacağı değerlendirilmektedir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Sadece askerlik süresini borçlanmak 8 Eylül 1999 tarihinden önce aktif olarak çalışan kişi olarak değerlendirilmediğinden, memurun bu süreyi borçlanması 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışma hayatına başlamış kişi olarak kabul edilmeyeceğini değerlendirdiğimizden memur için bir avantaj sağlamayacağını, dolayısıyla da hem EYT kapsamına dahil etmeyeceğini, hem de 5434 sayılı Kanunun 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanları ilgilendiren geçici madde 205 hükmüne tabi tutmayacağını değerlendirmekteyiz.

Dolayısıyla, 5434'e tabi memurların emeklilik şartları arasında sigortalılık süresi hesabı bulunmamaktadır. Bu nedenle de askerlik süresini borçlanmak ve buna göre bir sigortalılık süresi hesabı yapılması imkanı bulunmaz.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyledir:

2000 yılında uzman çavuş statüsünde göreve başlamış olduğunuzdan hakkınızda 5434 hükümleri uygulanır. Halen GİH sınıfı kapsamında memur statüsünde görev yapmakta olduğunuzdan emekliliğiniz için 25 yıl hizmet + 60 yaşın dolumu gerekir.

Uzman çavuş olarak geçen hizmetlerinizden dolayı kazandığınız yıpranma payının 3 yıldan fazla olmamak üzere yarısı 60 yaşınızı dolduracağınız tarihten düşer ve bulunan tarih emeklilik yaş tarihiniz olur. Bu tarih itibariyle de aylıklı emeklilik hakkını kazanmış olursunuz.

Dolayısıyla, askerlik sürenizi borçlanmanız size sadece 25 yıl hizmetinizi daha erken tamamlamaya katkı sağlar. Başka bir avantaj sağlamaz.

Ayrıca, borçlanma yaptığınızda bu borçlanmanın geçerli olabilmesi için de emeklilik öncesinden en az 6 ay önce yapılması zorunluluğu da bulunmaktadır.

Açıklamalarımız bağlamında askerlik süresini borçlanıp borçlanmama kararı tamamıyla size ait olmaktadır.