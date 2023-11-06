Dolar 28,44 TL'ye yükseldi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 28,44 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 18:33, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 18:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,4100
|28,4110
|28,4400
|28,4410
|Avro
|30,4350
|30,4360
|30,5820
|30,5830
|Sterlin
|34,9620
|35,0000
|35,2250
|35,3420
|İsviçre Frangı
|31,4750
|31,6230
|31,6600
|31,8100
|ANKARA
|ABD Doları
|28,3800
|28,4600
|28,4100
|28,4900
|Avro
|30,3950
|30,4750
|30,5420
|30,6220
|Sterlin
|34,9020
|35,1120
|35,1650
|35,3750