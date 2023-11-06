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İŞKUR Antalya İl Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

İŞKUR Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül Isparta-Antalya kara yolunun 42. kilometresinde dün gece yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 11:00, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 11:16
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Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül'ün cenazesi ailesine teslim edildi.

Isparta-Antalya kara yolunun 42. kilometresinde dün gece yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalarak hayatını kaybeden Akgül'ün, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlandı.

Akgül'ün ailesi ve mesai arkadaşları cenazenin teslimi esnasında büyük üzüntü yaşadı.

Akgül'ün cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda yıkandıktan sonra memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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