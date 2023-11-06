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Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 'görevi kötüye kullanma' davası

Polis ekiplerince, Esenler'deki bir kargo firmasından gönderilen çekin çalınması üzerine yapılan araştırmada, kurye Onur K'nin, bu amaçla işe girdiği şubede içini kontrol ettiği paketlerdeki yaklaşık 111 bin lira tutarındaki toplam 4 çeki aldığı belirlendi- İfadesinde suçunu itiraf eden Onur K. hakkında 50 bin lira değerindeki çekle ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan açılan davada 7 yıla kadar hapsi istendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 11:04, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 11:06
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Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 'görevi kötüye kullanma' davası

Kargo yoluyla gönderilen çekleri almak için şubede kurye olarak işe girdiği tespit edilen kişi, çeki kargoya veren kişinin bir faktöring firmasından aldığı şüpheli telefon üzerine yakalanınca hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgiye göre, bir inşaat şirketinin sahibi O.K, Bursa'da bulunan bir firma için düzenlediği 50 bin liralık çeki çalışanı aracılığıyla 12 Nisan 2022'de Esenler'deki bir kargo şubesinden gönderdi.

Ertesi gün firmaların finansman, garanti veya tahsilat hizmetlerini yapan bir faktöring şirketinden kendisini arayan bir kişinin kargoyla postalanan çekle ilgili sorular sorması üzerine durumdan şüphelenen O.K. kargo firmasına gitti.

Hala şubede olan paketini açtıklarında çekin olmadığını gören O.K. "iş yerinden hırsızlık" suçlamasıyla şikayette bulundu.

Açılan soruşturmada çeki çalan kişinin 22 Mart 2022'den itibaren kargo firmasında kurye olarak çalışan Onur K. olduğu belirlendi.

Olay günü teslim edilen çeki paketleyerek kargo için hazırlayan Onur K'nin, çeki çaldıktan sonra kargo paketini boş olarak şubede bıraktığı anlaşıldı.

Polis ekiplerinin müşterilere boş olarak giden kargo paketleriyle ilgili yaptığı araştırmada, çekleri alan Onur K'nin paketleri açıldığı belli olamayacak şekilde tekrar bantladığı tespit edildi.

Onur K'nin, aynı yöntemle Antalya'daki bir firmanın İstanbul'a gönderdiği 15 bin lira, Ankara'dan gönderilen 9 bin 882 lira ile 35 bin 900 lira değerindeki çekleri de aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Onur K. ilk ifadesinde, bir süredir işsiz olduğunu, kredi borçlarını ödeyemediğini, mahalleden tanıdığı "Diyar" adlı kişinin yönlendirmesiyle kargo firmasında kurye olarak işe girdiğini, kendisine teslim edilen paketleri götürdüğü bu kişinin çeklerini alarak paketi anlaşılmayacak şekilde yeniden kapattığını aktardı.

- "6 paket açtım 3'ünden çek çıktı"

Şüpheli Onur K, daha sonraki süreçte paketleri kendisinin açıp kontrol etmeye başladığını, bulduğu çekleri Diyar adlı kişiye teslim ettiğini belirterek, "Bu şekilde 6 paket açtım, 3'ünden çek çıktı. Bu çeklerin hepsini Diyar'a teslim ettim. Bunlardan birinin değeri 35 bin liraydı, diğerlerinin bedelini hatırlamıyorum. Çekler karşılığında bana yapılacak ödeme için miktar konusunda anlaşmadık. Polisler beni yakaladığı için ödeme alamadım. Maddi durumumdan dolayı böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Onur K. hakkında, savcılıkça yürütülen soruşturma sonucunda 50 bin liralık çekle ilgili "görevi kötüye kullanmak" gerekçesiyle 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sürecinde mağdur firmanın avukatı tarafından dosyaya sunulan dilekçede, çalınan çek nedeniyle icraya verilen O.K'nin 62 bin lira ödemek zorunda kaldığı, dosya masrafları ve çalınan çek bedeliyle birlikte toplam zararın 122 bin lirayı bulduğu anlatıldı.

Onur K. hakkında, devam eden bu davanın yanında diğer 3 çekle ilgili davaların devam ettiği öğrenildi.

- Bedeli 500 bin liraya yakın 8 çek çaldığı iddia edildi

Çekleri Onur K. tarafından çalınan firmanın avukatı Aykut Bayrakcı, AA muhabirine, son dönemde haksız kazanç elde etmek üzere birçok farklı girişim yapıldığını söyledi.

Sanığın çete faaliyeti kapsamında kargodaki çekleri çaldığını ifade eden Bayrakcı, "Sanık, ifadesinde de olayı kabul ediyor. Bir isim veriyor. İsme hala ulaşılmadı. Fakat bunun çete faaliyeti doğrultusunda yapıldığını belirtiyor. Kendisinin özellikle kargo şirketine yerleştirildiğini, birden fazla firmanın çekini benzer şekilde aldığını belirtiyor." diye konuştu.

Bayrakcı, tespitlerine göre sanığın toplamda 500 bin liraya yakın bedelli 8 çek çaldığını, mağdurların zararının hala sanık tarafından giderilmediğini belirtti.

Çalınan çekler tarihi geldiğinde ödenmediği için icra takiplerinin başladığını anlatan Bayrakcı, "taşınması sakıncalı evraklar" kapsamında olan çeklerin yasal prosedür gereği kargoda taşınmasının aslında mümkün olmadığını, PTT'nin bu hizmeti verdiğini, diğer kargo şirketlerinin ise çalınan çeklerin bedelini ödeme gibi bir sorumluluğu bulunmadığını kaydetti.

Bayrakcı, müvekkilinin çalınan çeki nedeniyle alacağını tahsil edemeyen karşı firmanın icra takibi başlattığını, çek bedelini takip dosyasına yatırarak icrayı durdurduklarını böylece borçlu olunan firmaya ikinci bir ödeme yapmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Bu tür dolandırıcılığın son dönemde arttığına vurgu yapan Bayrakcı, şunları kaydetti:

"Birçok müvekkil çalınan çeklerle alakalı başvurular gerçekleştiriyor. Çalanlar bu yöntemi bildiği için çeki en son elinde bulunduran kişi iyi niyetli olmadığından ikinci bir ödeme yapmak zorunda kalıyoruz. Çalınan çekler piyasada çok fazla sıkıntı olan bir konu. İnsanların kargoyla çek gönderirken dikkatli olması gerekiyor."

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