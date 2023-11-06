Yapılan araştırmaya göre 'en başarılı' belediye başkanları

Araştırmanın sonucu şu şekilde:

"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI"

Mevcut İlçe Belediye Başkanınızı başarılı buluyor musunuz?

Bu araştırma 20 Ekim - 3 Kasım 2023 tarihleri arasında 14200 kişi ile CATI Araştırma yöntemiyle 30 büyükşehirde gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılara geçtiğimiz yerel seçimlerden bu yana belediye başkanının performans, belediye hizmet kalitesi ve halkla iletişimine yönelik sorular sorulmuş ve en yüksek oranı alan 10 belediye başkanı sıralanmıştır.

Araştırmada seçmen sayısı 50.000 den fazla olan belediyelere yer verilmiştir.

EN BAŞARILI 5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ANKETİ SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI"

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı buluyor musunuz?

Bu araştırma 20 Ekim - 3 Kasım 2023 tarihleri arasında 14200 kişi ile CATI Araştırma yöntemiyle 30 büyükşehirde gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılara geçtiğimiz yerel seçimlerden bu yana belediye başkanının performans, belediye hizmet kalitesi ve halkla iletişimine yönelik sorular sorulmuş ve en yüksek oranı alan 5 Büyükşehir Belediye Başkanı sıralanmıştır.