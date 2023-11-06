Görüntüler ortaya çıktı...Danışman'dan Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin, izin vermiyorum' tepkisi

Görüntülerde 2. tur esnasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kurmayların Kılıçdaroğlu'na "Sizin için geldik, çekilmenize izin vermiyoruz!" dediği görüldü.

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'na çekilmemesi yönünde baskı yapan kişinin İmambakır Üküş olduğu görülüyor. Üküş, 28 Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ arasında "3 bakanlığın Zafer Partisi"ne verilmesine ilişkin protokolde yer alan isimdi. Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu protokolden partideki üst düzey isimlerin de haberinin olmadığını açıklamıştı. Protokolden haberi olmayan isimlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tı.

Sevinç dün canlı yayında söylemişti, Üküş yalanlamıştı

Öte yandan Şaban Sevinç görüntülerde Üküş'ün söylediği sözleri dün katıldığı bir canlı yayında sözlü olarak ifade etmişti. Ancak Üküş X hesabından yaptığı bir paylaşımda Şaban Sevinç'i yalanlayarak "Şaban Sevinç yalan söylüyorsun iftira atıyorsun. Sen orada değildin. Hele söylediğin gibi "izin vermiyorum" gibi bir hadsizlikte asla bulunmam. Yalnızca siyaseten değil kişisel tavrı ve nezaketiyle örnek bir insan olan Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saygısızlık asla yapmam.. Her zaman her koşulda Kılıçdaroğlu'nun yanında olmak benin için onurdur. Bunu sen anlayamazsın." ifadelerini kullanmıştı.