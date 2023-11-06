Düğünden dönen otomobil kaza yaptı 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bu arada, düğünden dönen gençlerden Murat Temirtaş'ın kazadan önce telefonla konuştuğu annesine "10 dakika içinde evdeyiz" dediği öğrenildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Temirtaş ile otomobildeki kuzeni Seyfettin Temirtaş'ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki yolcu Hilmi Partal (18) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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