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Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor

Aydın'da Cumartesi gece saatlerinde başlayan yağış sele neden oldu. Söke ilçesinde sel sularına kapılan 3 kişi yaşamını yitirirken selde kaybolan 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 13:40, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 13:46
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Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor

Aydın'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Demirçay Mahallesi'nde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalar, sabah saatlerinden itibaren geniş bir alana yayıldı.

Su altı ekipleri de derede arama yapıyor. Havadan cayrokopter çalışmalara destek veriyor.

Selden dolayı devrilen ve dere boyu yolu kapatan ağaçlar da arama çalışmalarını kolaylaştırmak için ekiplerce kesiliyor.

Düşen kaya parçaları DSİ ve belediyelere ait iş makineleriyle temizleniyor.

Kaybolan Ali Alptekin'in dayısı Cevdet Babacan, yeğeninin bulunması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Babacan, yeğeninin sağ bulunmasını ümit ettiklerini bildirdi.

3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Aydın'da Cumartesi gece başlayan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden olmuş, tarım alanları, yollar sular altında kalmış, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ, belediye ve Karayolları ekipleri sevk edilmiş, çevre illerden de bölgeye takviye ekipler yönlendirilmişti.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile komşuları Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille saat 02.00 sıralarında evlerine dönmeye çalışırken, sel sularına kapılmıştı.

Otomobil, sabaha karşı mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulunmuştu.

Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarılmış, Ali Alptekin için de arama çalışması başlatılmıştı.

Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde sel sularına kapılan Nurten Sivritaş'ın cenazesine de arama çalışmaları sonucu ulaşılmıştı.

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