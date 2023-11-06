PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 5 sığınak imha edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 5 sığınak imha edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 13:52, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 13:59
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemçe-Madur bölgesinde örgütün kış üslenmesine yönelik 4 Kasım'da hava destekli "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çifçi Operasyonu" gerçekleştirdi.
Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, teröristlerce kullanılan 5 sığınak ve 2 gömü noktası bulundu.
Gömü noktalarında yapılan aramada, çok sayıda yaşam malzemesi, 72 örgütsel doküman, patlayıcı yapımında kullanılan 5 büyük, 2 küçük tüp, patlayıcı tesirini arttırmak maksadıyla kullanılan 5 kilogram çivi ele geçirildi.
Operasyonda sığınaklar imha edildi, incelemeye elverişli malzemeler muhafaza altına alındı.