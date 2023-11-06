Hakan Fidan hamlesiyle Blinken'ı boşa çıkardı

Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaşananlar gündeme oturdu.



Hakan Fidan, Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'nın kapısında karşıladı.

Bu sırada Blinken, tokalaştığı Hakan Fidan'a sarılmaya çalıştı. Ancak Fidan'ın hamlesiyle bir şok daha yaşadı. O anlar, Blinken'ın yüzüne böyle yansıdı.

Bakan Fidan, Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermedi