Hakan Fidan hamlesiyle Blinken'ı boşa çıkardı
Blinken, tokalaştığı Hakan Fidan'a sarılmaya çalıştı. Ancak Fidan'ın hamlesiyle bir şok daha yaşadı. O anlar, Blinken'ın yüzüne böyle yansıdı
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 13:54, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 14:07
Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaşananlar gündeme oturdu.
Hakan Fidan, Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'nın kapısında karşıladı.
Bu sırada Blinken, tokalaştığı Hakan Fidan'a sarılmaya çalıştı. Ancak Fidan'ın hamlesiyle bir şok daha yaşadı. O anlar, Blinken'ın yüzüne böyle yansıdı.
Bakan Fidan, Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermedi