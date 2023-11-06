ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini açıkladı

2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi yayımlandı, hayırlı olsun. Adaylar, 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne " http://osym.gov.tr " internet sitesinden ulaşabilecekler.

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi"ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

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