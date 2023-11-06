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ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 14:33, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 14:50
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ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklama:

"ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" Açıklandı

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi"ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama:

2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi yayımlandı, hayırlı olsun. Adaylar, 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne "http://osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşabilecekler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran,
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

Sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum.

2024 yılı ÖSYM'nin sınav takvimine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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