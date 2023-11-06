Bakan Tunç açıkladı: Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor

Hukuk eğitiminde kalitenin artırılması için adımlar art arda geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Bakan Tunç burada, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hukuk mesleklerine giriş sınavı olacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk eğitimini daha da güçlendirme noktasındaki gayretlerini sürdürdüklerini belirterek, "Hukuk fakültelerimizin sayısı fazla. Bu fazlalık nedeniyle mezun olan kardeşlerimizin özellikle savunmada görev alan avukatlarımızın sayısının fazla olması nedeniyle, oradaki savunmanın güçlü olması anlamındaki eksiklikleri de önümüzdeki süreçlerde gidermemiz lazım.

Bu anlamda kontenjan ilgili sınırlama yapılmıştı. Kontenjanın yüz bine düşürülmesi noktasında çalışmalarımız var. Hukuk fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz artık direkt avukatlık stajına başlayamayacaklar ya da hemen hakimlik savcılık sınavına giremeyecekler. Hukuk fakültesinden mezun olan bir genç kardeşimiz öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanacak.

"Hakim savcı yardımcılığı da üç yıl sürecek"

Önümüzdeki yıldan itibaren bu sistem başlıyor. Hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanan kardeşimiz avukat olmak istiyorsa avukatlık stajına o sınavı kazananlar başlayabilir. Yine hakim, savcı adaylarını da kaldırdık. Yerine hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdik. Hakim savcı adaylığı iki yıl sürüyordu. Hakim savcı yardımcılığı da üç yıl sürecek.

Bir yıl adalet akademisinde önemli güçlü bir eğitim alacaklar. Tecrübeli profesörlerimizden, uygulayıcılarımızdan, Yargıtay üyelerimizden, istinattan, ilk dereceden hakimlerimiz orada eğitimler verecek. Ve o eğitimler sırasında da muhtelif zamanlarda ara sınavları geçecekler.

"Puanı tutturan bu mesleğe kabul edilecek"

Sonrasında da o eğitim tamamladıktan sonra iki yıl boyunca tecrübeli hakim ve savcıların yanında hakim savcı yardımcısı olarak çalışacaklar. Ve o çalıştıkları süre içerisinde yargısal kararlara imza atamayacaklar.

Ama diğer konularda hakim ve savcılarımızın yardımcısı olarak kararların yazılmasını, tüm bunlarda tecrübeli hakim insanlarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışacaklar ve o tecrübeli hakim-savcılarımız onlara puanlar verecekler. Sonrasında belli bir puanı tutturan bu mesleğe kabul edilecek." dedi.

"İhtiyaçlara göre yeni değişiklikler yapacağız"

Bakan Tunç, Türkiye'nin artık çağının en iyi kanunlarına sahip olan bir ülke olduğunu belirterek, "Yani Avrupa'nın temel kanunlarından çok daha yeni olanına biz sahibiz. Sizler de bu anlamda şanslısınız. Özellikle bu değişen temel kanunlar, sizin tam eğitim gördüğünüz zamana denk geldi. Ve onlarla hukuk fakültesinden mezun olup mesleğe onlarla başlayacaksınız. Biz eski kanunlarla eğitim görmüştük. Şimdi sonradan değişen yeni kanunlara adapte olmak, uygulama sürecinde biraz bazı gecikmelere neden olabilir.

Ama o da telafi edildi. Tabii aradan geçen süre içerisinde değişen kanunlarımızın yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni değişikliklere ihtiyaçları oluyor. Ve bunları da gerekli hukuk fakültelerimizden, akademisyenlerimizden gelen teklif, öneriler, sizlerin derslerdeki tartışmalarınızdan çıkan sonuçlar yine yargının, uygulamanın ortaya koyduğu öneriler, vatandaşlarımızdan gelen talepler ve yargının tüm alanlarından gelen talepler doğrultusunda da Meclisimiz özellikle gecikmeksizin o değişiklikler noktasındaki hareketi yerine getireceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Yargı reformu stratejisi hazırlıkları sürüyor"

Yargı reformu strateji belgesi hazırlığı içerisinde olduklarını anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Üniversitelerimizle, barolarımızla, yargı camiamızın tüm kademelerine, görüşler noktasında çalışmalarımıza başladık, toplantılar yapıyoruz. Yüksek yargıdan istinatlara, ilk dereceye varıncaya kadar, avukatlarımız özellikle üniversitelerimizi önemsiyoruz.

Hukuk fakültelerimizden gelecek olan öneriler, görüşler, bizler için çok değerli. Bu anlamda yargı reformu strateji belgemizi sene sonuna kadar hazırlığını tamamlayacağız. Önceki dönemlerdeki yargı reformu strateji belgelerinden tutturulamayan hedefler, meclisin çalışma takvimi nedeniyle ve araya deprem girmesi nedeniyle yetişmeyen bazı kanun değişiklikleri de vardı.

Onları da ilave ederek yeni yargı reformu stratejisi, Türkiye Yüzyılı'nın ilk reform belgesini, inşallah çalışmalar neticesinde hazırlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve Cumhurbaşkanımızda kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefleri tutturabilmek için yasama, yürütme, yargı olarak üzerimize düşen görevi yapacağız.

Tabii vatandaşlarımızın en etkin, en adil bir şekilde yargı hizmetlerinden yararlanabilmesinin yolunu açmak için 21 yıldan bu yana mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz". diye konuştu.

"Anayasada sessiz devrim yaptık"

Ülkemiz son yıllarda çok önemli reformlara sahne olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, şöyle devam etti:

Tabii mevzuat değişikliklerinin yanı sıra anayasamızda da küçümsenmeyecek, sessiz devrim sayılan önemli değişiklikleri hayata geçirdik. Bunlar Meclisimizin onayı ile gerçekleşti. Özellikle anayasamızda, yargı alanındaki değişiklikler birer reformdur.

Hep tartışılır, yargı birliği, askeri yargı-sivil yargı ayrılığı. Anayasamızda yargı birliğini sağladık. Askeri yargıyı kaldırdık. Hakimler Savcılar Kurulu'nun ve Anayasa Mahkemesi'nin yapılarını daha hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirdik.

Yine anayasamızda sıkıyönetim diye bir madde vardı. Gerektiğinde sıkıyönetim ilan edilebilir şeklinde. Yine anayasamızda darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı. Bütün bunları değiştirdik, kaldırdık.