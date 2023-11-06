Yargıtay Başkanı Akarca: Savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum

Bakan Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi
Bakan Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi
Bankadan Müjde! %0.99 Faizli Kredi!
Bankadan Müjde! %0.99 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
İhracatın lokomotifi otomotiv endüstrisi oldu
İhracatın lokomotifi otomotiv endüstrisi oldu
Belediyede yapay zekalı skandal: 4 kişi açığa alındı
Belediyede yapay zekalı skandal: 4 kişi açığa alındı
Bakan Tunç: Çağın en yeni kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz
Bakan Tunç: Çağın en yeni kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Aydın Söke'yi sel vurdu: Kayıp bir kişi aranıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yüzünü güldüreceğiz
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yüzünü güldüreceğiz
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
İŞKUR Antalya İl Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
İŞKUR Antalya İl Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
'İhracat tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık'
'İhracat tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık'
Dilan Polat ve Engin Polat'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı
Ziynetlerinin bir kısmını borç olarak abisine veren kadına kusur yüklenemez
Ziynetlerinin bir kısmını borç olarak abisine veren kadına kusur yüklenemez
Dilan ve Engin Polat'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Dilan ve Engin Polat'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı
'Mengene Operasyonu kapsamında 33 şüpheliye gözaltı'
'Mengene Operasyonu kapsamında 33 şüpheliye gözaltı'
Meclis'te yoğun gündem: 4 bakanlığın bütçesi ele alınacak
Meclis'te yoğun gündem: 4 bakanlığın bütçesi ele alınacak
Hastanesi'ndeki şiddet olayında üç kişi tutuklandı
Hastanesi'ndeki şiddet olayında üç kişi tutuklandı
Vali kararlı konuştu: Sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşın görevine son vereceğim
Vali kararlı konuştu: Sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşın görevine son vereceğim
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
TİM Başkanı Gültepe: Fiyat tutturamamak hızımızı kesti
TİM Başkanı Gültepe: Fiyat tutturamamak hızımızı kesti
Google doları yine 24 TL'ye düşürdü
Google doları yine 24 TL'ye düşürdü
MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuştur
MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuştur
Cevdet Yılmaz:2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız
Cevdet Yılmaz:2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız
Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptı
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
İsrail'e destek veren firmalara boykot büyüyor!
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

Yargıtay Başkanı Akarca: Savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İsrail'in Gazze'de katliam yaptığını, bunu yapan savaş suçlularının bir gün mutlaka hukuk karşısında hesap vereceğine inandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 15:05, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 16:42
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Akarca, Yargıtay'da görevlendirilen 27. dönem adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adaylarına yönelik seminerde, Yargıtay'ın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu, yargı etiği, şeffaflık ve adli kalite konularında bilgi verdi.

Hukukçuların, içinde bulunduğu toplumun değerlerini ve değer yargılarını, sosyolojisini bilmek ve anlamak, araştırmak zorunda olduğuna işaret eden Akarca, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'da oluk gibi kan aktığını söyledi.

Saldırılarda sivillerin kadın ve çocuk demeden hedef alındığını, kiliseler, okullar, hastaneler, ambulanslar dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'e ait merkezlerinin vurulduğunu anımsatan Akarca, "Savaşın bir ahlakı olur, bir hukuku olur. Ve bu ahlak maalesef şu anda unutulmuş durumda." dedi.

Gazze'deki katliamların kendisine "medeni" diyen Batı'nın ve tüm dünyanın gözü önünde cereyan ettiğini, yaşananların görmezden gelindiğini belirten Akarca, vicdanların köreldiğini, herkesin bakışını başka tarafa çevirdiğini söyledi.

Akarca, "Filistin'de yaşanan bu katliamları şiddetle kınıyoruz. Bunu yapan savaş suçlularının bir gün hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum. Bu bizim vicdanımıza da insanlığın vicdanında da gerçekten çok büyük bir yara açmış durumda. Hepimiz bunun takipçisi olmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananlar nedeniyle bütün Batı toplumunu suçlamadığını dile getiren Akarca, "Batı uygarlığının sahibi" olduğu iddiasındaki ülkelerin yöneticilerinin ve siyasetçilerinin vurdumduymaz anlayışlarını kınadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber