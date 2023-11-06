DEAŞ ve PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ekipler, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG üyesi oldukları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

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