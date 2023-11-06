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'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasına Belediyeden açıklama

Malatya'daki Yeşilyurt Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edilmesi üzerine 4 personelin açığa alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 22:40, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 22:54
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'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasına Belediyeden açıklama

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen hizmetlerin daha sağlam ve güvenli olması için Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla her bir aşamada denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimler sonucu Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a iletilmesine müteakip, bekletilmeksizin gerekli soruşturmayı yapmak üzere müfettiş tayin edilmiştir. Müfettiş tarafından yapılan ilk incelemede, soruşturmanın salahiyeti açısından 4 personel, Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın talimatıyla açığa alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş ve konu ile ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Savcılık tarafından konu ile ilgili gizlilik kararı verilmiş olup, olayın adli ve idari açıdan soruşturması devam etmektedir."

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Yeşilyurt Belediyesinde "sahte evrak düzenleyerek belediyeye ait arsaların satışına yönelik" usulsüzlükle ilgili, biri belediye personeli 6 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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