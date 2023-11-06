CHP Parti Meclisi 11 Kasım'da toplanacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 15:34, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 15:35
CHP'den yapılan açıklamada, bazı mecralarda CHP'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listelere yer verildiği, haberler yapıldığı belirtildi.
Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "CHP'nin MYK üyeleri, cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısından sonraki günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecek." ifadesi kullanıldı.