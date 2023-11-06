Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.E. İnebolu ilçesinde yakalandı.

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