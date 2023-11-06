AIDS'li sülükler 100'den fazla kişiye uygulanmış

Anestezi Doktoru Prof. Dr Nebahat Bulut'un Instagram sayfasında paylaştığı videoların altına AIDS ile ilgili kan dondurucu yorumlar yapan bir sosyal medya kullanıcısını Prof. Bulut İfşa etti.

Prof.Dr. Nebahat Bulut'un 23 Eylül tarihinde sosyal medya hesabında sülük tedavisine ilişkin bilgilendirmeler içeren videonun altına bir kullanıcı AIDS ile ilgili kan donduran bir itirafta bulundu.

Prof. Bulut'un paylaştığı videonun altına bir kullanıcı şu çarpıcı yorumu yaptı: AIDS pozitif olan hastaya sülük uyguladım sonra bunlar çiftliğimde yavruladı sonra bu sülük ve yavrularını normal insanlara uyguladım. aylarca takip ettim, bazıları ağır şeker hastası idiler ve durumları hep iyiye gitti. Kesinlikle hiçbiri AIDS pozitif olmadı' sosyal medya kullanıcısının bu yorumu dehşete düşürdü.

Prof. Dr. Nebahat Bulut'un paylaşımlarının altına AIDS ile sürekli yorumlar yapan sosyal medya kullanıcısı 'AIDS taşıyan sülükleri 100'den fazla kişi üzerinde denediğini itiraf etti.

Anestezi Doktoru Prof Bulut'un, sosyal medyada sülüklerden bulaşabilen hastalıklar hakkında çektiği videoya gelen bir yorum okuyanların kanını dondurdu.

Anestezi doktoru Prof. Nebahat Bulut'un paylaştığı videoların altına AİDS ile ilgili kan donduran açıklamalar yapan sosyal medya kullanıcısının yorumu şu şekilde: 'AIDS pozitif olan hastaya sülük uyguladım sonra bunlar çiftliğimde yavruladı sonra bu sülük ve yavrularını normal insanlara uyguladım. aylarca takip ettim, bazıları ağır şeker hastası idiler ve durumları hep iyiye gitti. Kesinlikle hiçbiri AIDS pozitif olmadı' şeklindeki yorum dehşete düşürdü.

AIDS hastasında kullanılan bir sülüğün yavrularını 100'den fazla hasta üzerinde denediğini ve herhangi bir bulaşma belirtisi olmadığını itiraf eden sosyal medya kullanıcısı, tıp ile ilgili bir eğitiminin olmadığını ama sülük tedavisi hakkında bilgi ve deneyimi olduğunu öne sürdü.

Sülüklerin yeni doğduğunu ve kendini yenilediğini söyleyerek kendini savunan sosyal medya kullanıcısı geleneksel tedavi yöntemlerini uygulamak için hekim olması şartı gerekmediğini ve bu konuda bir eğitim sahibi olmadığını ifade etti. Gelen tepkili yorumlar üzerine, o kullanıcı veteriner hekim olduğunu öne sürdü.

Prof.Dr Bulut'un, AIDS hakkında ürpertici yorumlar yapan sosyal medya kullanıcısını ifşa etmesi üzerine, o kullanıcı uyguladığı yöntemlerin ağır şeker hastası olanlar üzerinde de tedavi edici özelliği olduğunu ileri sürdü.

Prof. Bulut: Lütfen, yakalanıp gereği yapılsın

Eşgali görülen şahıs, AIDS hastasında kullandığı #sülükleri, sağlıklı kişilere ve ağır şeker hastası insanlara uyguladığını, (devamında) olayın 2 yıl sürdüğünü açıkça belirtmektedir. Kanunen yaptığı suçtur. Lütfen gereği yapılsın. @istanbul_EGM @AliYerlikaya @sagliklicozum pic.twitter.com/I79Ra1xt0h Prof.Dr. Nebahat Bulut #SANAL HASTANE# (@BulutGulcuN) November 5, 2023

Prof. Dr. Bulut sosyal medya paylaşımlarının altına AIDS ile ilgili yorumlar yapan kullanıcının insan sağlığını büyük tehlikeye attığını, bu sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorumlarda suçunu itiraf ettğini ve cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi . Prof. Bulut sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu: 'Eşgali görülen şahıs, AIDS hastasında kullandığı sülükleri, sağlıklı kişilere ve ağır şeker hastası insanlara uyguladığını, (devamında) olayın 2 yıl sürdüğünü açıkça belirtmektedir. Kanunen yaptığı suçtur. Lütfen gereği yapılsın. AIDSli hastada kullandığı sülükleri sağlıklı insanlarda, ağır şeker hastalarında ve kedilerde kullanarak deneyler (!) yaptığını itiraf eden bu şahıs, açık instagramından yaptıklarını itiraf etmeye ve insanlarla alay etmeye devam etmektedir.Bu paylaşımı yapan hesap hakkında gerekli merciler harekete geçmelidir. İfadelerini kullandı.

O Hesabın fake olduğunu düşünmüyorum!

Sosyal medya paylaşımlarında AIDS hakkında tehlikeli yorumlarda bulunan hesabın fake olmadığını belirten Prof.Dr Bulut, bu paylaşımı yapan kişinin normal biri olmadığını ciddi psikolojik sorunları olan biri olabileceğini düşünüyorum, bu şahıs AIDS pozitif hastasına taktığı sülüğün yavrularını diğer hastalarına da takmış, bu şahsın AİDS hastası olma ihtimali yüksek, ve bu hastalığı tedavi adı altında birçok kişiye bulaştırmak istiyor, bu kişi toplum sağlığı açısından büyük tehlike oluşturuyor, bu sosyal medya kullanıcısının bulunması ve cezalandırılması için yetkili merciler harekete geçmeli, medya bu konu üzerinde durmalıdır' şeklinde konuştu.

'Hekimler dışında kimse tamamlayıcı tıp uygulaması yapamaz'!

TCK' nin 90. maddesinde insan üzerinden bilimsel deney yapılmasının suç olduğunu belirten Prof.Dr. Bulut, ' İnsan üzerinde (bilimsel) bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır, Alternatif tıp yöntemleri gelişi güzel bir şekilde yapılmamalıdır, bu tür geleneksel tedavi yöntemleri Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliğine göre sadece hekimler tarafından uygulanabileceğinin altını çizdi.

'HIV virüsü 10 yıl gizli kalabilir'

AIDS'e neden olan HIV virüsünün hemen ortaya çıkmadığını virüsün 10 yıl gizli kalabileceğini ifade eden Prof.Dr. Nebahat Bulut, ' Sülük tedavisini gerektiğinde yalnızca diş hekimleri uygulayabilir, sülüklerde virüs taşıyabilir,hekimler dışında sülük tedavisi uygulayan yerlerin teklike oluşturabilir, sülük tedavisi sonrası bir sülük tek kullanımlıktır, aynı hastada bile olsa kullanılan sülükler tekrar kullanılmaz. Kan ile bulaşan hastalıklar riskine karşı tedavide kullanılmış olan sülük, vücuttan ayrıldıktan sonra tıbbi atık olarak çamaşır suyu veya alkolde imha edilir.' açıklamasında bulundu.

AIDS Nedir?

AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome'un (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kısaltmasıdır. HIV virüsünün neden olduğu AIDS, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara ve kanserlere karşı savunmasız olduğu evredir ve yaşamı tehdit eder. Yanlış bilinenlerin aksine, HIV pozitif olan her kişide AIDS oluşmamaktadır.

HIV virüsüne karşı geliştirilen Antiretroviral ilaçlar sayesinde bağışıklık sistemi hasar ciddi görmeden enfeksiyonlara karşı savaşabilir, yani vücut direnci düşmez. HIV bulaştıktan sonra ilaç tedavisine ek olarak kişinin yaşam koşullarına ve vücut direncine göre AIDS oluşmayabileceği gibi, 5-15 yıl ya da daha sorasında oluşma ihtimali de vardır.

Dünyada ve Türkiye'de HIV Görülme Sıklığı HIV günümüzde tüm dünyada yaygın olan bulaşıcı bir enfeksiyondur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 37 milyon kişi HIV virüsü taşıyor. HIV pozitif kişilerin yüzde 60'ı antiretroviral tedavi almaktadır.

Ülkemizde ise HIV hakkında farkındalığın ve test imkanlarının artmasıyla birlikte, tanı koyulan kişi sayısında artış gözleniyor. Buna karşın Türkiye, AIDS'in sık görülmediği ülkeler arasında değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın 1985-2018 yılları arasında yaptığı araştırmaya göre,

Türkiye'de HIV taşıyıcısı kişi sayısı 18, 557 kişidir ve 1736 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 ve 25-29 yaş grubudur.

Bulaşma yoluna göre dağılımına bakıldığında, vakaların % 49, 6'ının cinsel yolla bulaşmakta olduğu, cinsel yolla bulaştığı bildirilen bu vakaların % 71'inin bulaşma yolunun heteroseksüel cinsel ilişki olduğu görülmektedir.

018 yılında HIV pozitif tanısı alan kişi sayısı 2199'dur ve bu kişilerin yüzde 83'ü erkektir. Tanı alan kişilerden 25-29 yaş arası olanlar diğer yaş gruplarına göre fazladır. Yıllar bazında HIV görülme trendinde artış gözlemlenmektedir.