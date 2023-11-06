Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 19:20, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 19:33
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Agit B. idaresindeki otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde, Menaf O'nun kullandığı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan Menaf O.'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Agit B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.