Silahlı saldırıda yaralandı, bankaya sığındı
Adana'da bir kişi motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralı kişi özel bir bankaya sığınırken bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 20:41, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 20:42
Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Atatürk Caddesi'nde yolda yürüyen Anıl A. (19) yanına yaklaşan motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından tek el ateş edilerek vurulan Anıl A., can havliyle cadde üzerinde bulunan özel bir banka sığınırken, zanlılar arkasından bir el daha ateş etti; kurşun da şubenin ön camına isabet etti.
Saldırganlar, motosikletle olay yerinden kaçarken, Anıl A. da olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıların peşine düşerken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor.