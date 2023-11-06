Annesini ziyarete giderken kaza geçiren muhtar hayatını kaybetti

Kaza, Cide ilçesi Beltepe köyü yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toygarlı Köyü Muhtarı Yunus Aksoy (43), motosikletiyle annesini ziyaret etmek için yola çıktı. Aksoy'un kullandığı motosiklet, Ali Ö. yönetimindeki 06 BBY 359 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Aksoy hayatını kaybetti. Aksoy'un cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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