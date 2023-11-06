Annesini ziyarete giderken kaza geçiren muhtar hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Ölen köy muhtarının annesini ziyarete gittiği öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 21:18, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 22:00
Kaza, Cide ilçesi Beltepe köyü yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toygarlı Köyü Muhtarı Yunus Aksoy (43), motosikletiyle annesini ziyaret etmek için yola çıktı. Aksoy'un kullandığı motosiklet, Ali Ö. yönetimindeki 06 BBY 359 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Aksoy hayatını kaybetti. Aksoy'un cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.