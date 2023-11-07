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FETÖ İsrail'in yanında

FETÖ'nün kimlere hizmet ettiği bir kez daha ortaya çıktı. İslami değerleri istismar ederek sinsi ihanet organizasyonu kuran FETÖ'cüler, 7 Ekim'den bu yana kadın, çocuk demeden Gazze'deki Müslümanları katleden İsrail'e ait okul ve şirketlere destek ve dayanışma ziyaretlerinde bulunuyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 07:56, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 07:40
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FETÖ İsrail'in yanında

FETÖ'nün kimlere hizmet ettiği bir kez daha ortaya çıktı. İslami değerleri istismar ederek sinsi ihanet organizasyonu kuran FETÖ'cüler, 7 Ekim'den bu yana kadın, çocuk demeden Gazze'deki Müslümanları katleden İsrail'e ait okul ve şirketlere destek ve dayanışma ziyaretlerinde bulunuyor. Karlov suikastının planlayıcısı olarak gösterilen FETÖ'cü Abdullah Bozkurt, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını meşrulaştırma amacı taşıyan paylaşımlarda bulundu. Bozkurt, İsrail'e karşı topraklarını savunan Hamas'a Türkiye'nin verdiği desteği eleştirdi.

Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler de İsrail'e boykot kampanyasını kırmak için kolları sıvadı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Manevi oğlum" dediği basketbolcu Enes Kanter, ABD'deki bir Yahudi okulunu ziyaret etti. Bir diğer FETÖ'cü Mehmet Efe Çaman ise İsrail'in yanında durduğu için ağır boykota uğrayan Starbucks'a destek verdi.

Önceki akşam Türkiye'deki tüm camilerde yatsı namazından sonra Filistin'deki mazlumlar için dua edilmesi de FETÖ'nün hedefinde. Mazlumlar için semaya kalkan ellerden rahatsız olan FETÖ'cüler, duayı tertip eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı. FETÖ elebaşı Gülen de 2010'da Mavi Marmara Gemisi'nin uluslararası kara sularda saldırıya uğramasından sonra İsrail'i kınamak yerine, İsrail'den izin almadan yola çıkılmasını eleştirmişti.

Yusuf Özdemir

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