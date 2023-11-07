Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri açılıyor

İstanbul Arnavutköy'de inşa edilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temeli atılan ve 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan Darülaceze Hizmet Şehri'nin açılışı 11 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Sabah'tan Hande ERDEM'e konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, dev projenin açılışının 11 Kasım'da planlandığını belirterek, "Hayırlısıyla açılışı Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Yeni yapılan yer çok daha modern, geleceğe hitap edecek bir yapı. Şu an Okmeydanı'nda bulunan binamızdan arsa olarak 5 kat daha büyük bir alan" dedi.

1300 KİŞİYİ AĞIRLAYACAK



Cebeci, 150 bin metrekare alana inşa edilen projenin, 1300 kişinin faydalanacağı şekilde planlandığını kaydetti. Projedeki barınma birimleri, fonksiyonlarına göre 1-2-3 ve 4 kişilik odalardan oluşuyor. Her katta ortak dinlenme alanı ve kat mutfağı bulunuyor. Sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi, hamam da yer alıyor. Komplekste toplam 23 bloka ek olarak cami, kilise ve havra da bulunuyor. Poliklinik hizmetinin de yer aldığı projede, 215'i kapalı olmak üzere 547 araçlık açık otopark alanı da mevcut.

Projede yürüyüş yolları, farklı oturma grupları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri de bulunuyor. Darülaceze Sosyal Hizmet Uzmanı Defne Koyutürk ise Darülaceze'nin Şişli Okmeydanı'ndaki binasının merkez yerleşke olarak kalmaya devam edeceğini belirterek, "Arnavutköy'deki projemiz farklı bir yerleşke olarak nüfus ve ihtiyaç artışından yapıldı. Okmeydanı'ndaki yerleşkede sadece İstanbul'da bulunma ve kanunen yükümlü bir kimsesi olmama şartı aranıyor. Ancak yeni merkezde sınırların genişletilmesi düşünülüyor. Türkiye'nin hatta dünyanın farklı noktalarından insanları da ağırlamaya yönelik bir anlayış var" dedi.



KABUL HAZIRANDA



Koyutürk, "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışı bu ay yapılacak ancak misafirlerini kabul etmeye mayıs-haziran gibi başlayacak. Kabul şartları bu süreçte tam olarak netleşecek" ifadelerini kullandı.