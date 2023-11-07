AK Parti MKYK toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) başkanlık edecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 09:10, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 09:24
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının gündeminde bir aydır devam eden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve yerel seçim çalışmaları yer alacak.
AK Parti'de yerel seçimler için kasım ayı içinde adaylık başvurularının alınması bekleniyor.
Bu konunun da MKYK toplantısında ele alınması öngörülüyor.