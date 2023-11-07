Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan diğer sürücü A.Y. ile eşi G.Y. Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri sürücü V.Ç. ile aynı araçta bulunan Ş.K. ve Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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