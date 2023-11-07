Firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 09:39, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 09:48
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen O.T'nin Dişli beldesinde bulunduğunu tespit etti.
Hükümlü, belirlenen adreste yakalandı.
Meslekten ihraç edilen eski polis memuru O.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.