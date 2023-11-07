TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı

Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça destek verdiklerini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa bir destek de milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından geldi.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak.