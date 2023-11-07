TBMM'nin lokanta ve işletmelerinde İsrail'e boykot kararı
İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Kasım 2023 09:55, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 10:20
Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça destek verdiklerini
ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal
duyarlılığa bir destek de milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Başkanlığından geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak.