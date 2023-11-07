Kaza yapan tırlara çarpmamak için şerit değiştiren tır otomobil ile çarpıştı

Onur Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, tır sürücülerinden Arslan, otomobil sürücüsü ile Müzeyyen Efe (35), Musa (25), Pınar (28) ve Sinan Özer (21) yaralandı.

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