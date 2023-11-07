90 yaşındaki adam silahlı saldırıda öldü: 3 gözaltı

Kırsal Yemişli Mahallesi'nde yaşayan Gevriye Akgüç, gece saatlerinde evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Akgüç, saldırıda ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgüç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.